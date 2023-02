Real Sebastiani, ecco l'app dedicata alla squadra

RIETI - Real Sebastiani sempre più al passo coi tempi e proiettato in avanti, come conferma l'ultima novità: la presentazione avvenuta oggi alla presenza del direttore tecnico Marcello Chiodoni, del direttore della comunicazione Marco Ferroni, dell'addetto stampa Giovanni Sanna e del responsabile dei social media Nikolaj Cocco, dell'app scaricabile sullo smartphone dedicata alla squadra.

Ideatore dell'app è stato Pier Paolo Proietti, web designer che ha già collaborato con altre società sportive in precedenza, presente in collegamento video, grazie al quale il brand del Real Sebastiani da oggi srà ancor più valorizzato e diffuso tra gli sportivi

Grazie all'app, scaricabile dai relativi "store" sia per Ios che per iPhone, sarà possibile raggiungere immediatamente il sito societario senza più passare per la tipica ricerca tramite internet e poterne consultare tutte quante le sezioni. Inoltre, grazie alle notifiche non sarà più necessario andare a cercare notizie sul Real Sebastiani perché sarà l'app stessa a fornirle ai fruitori. «Questa è soltanto la struttura di partenza - hanno spiegato Chiodoni e Ferroni - ma sarà possibile ampliare e migliorare l'app grazie ai suggerimenti degli addetti ai lavori e dei tifosi».