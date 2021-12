Il Real Sebastiani ingaggia l'ala-pivot under Zdravko Okiljevic

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comunica di aver firmato l’ala grande Zdravko Okiljevic che si trasferisce a titolo definitivo dalla NP Olginate sottoscrivendo un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2023.

Nato in Montenegro il 13 ottobre 2001 “Oki” è cresciuto in Sicilia, a Capo d’Orlando, esordendo nella serie cadetta a 18 anni con Lucca (3,5 punti e 4 rimbalzi a partita in 16′ in campo). Nella stagione scorsa ha militato nei Flying Ozzano (Serie B) con uno score di 4,8 punti, 3,8 rimbalzi in 19′ in campo.

Okijevic ha scelto la maglia numero 33 e si aggregherà alla squadra il prossimo 27 dicembre, alla ripresa degli allenamenti.