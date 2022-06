Real Sebastiani ko. Finelli: «Surclassati, ma ora resettiamo tutto. Per vincere servirà un'altra squadra». Ora gara 2

RIETI - «Siamo stati surclassati, ma la cosa positiva è che martedì si riparte da 0-0. Per ribaltare tutto servirà però un'altra Sebastiani». Alessandro Finelli va dritto al punto dopo l'89-69 incassato al PalaMoncada in gara 1 di finale play off. Il coach del Real Sebastiani vede fermarsi in Sicilia la lunghissima striscia di vittorie della sua squadra e analizza così la partita: «E’ stata una partita negativa, completamente. Abbiamo fatto una prova difensivamente insufficiente, basti pensare che nel secondo e nel terzo quarto abbiamo subito 60 punti in 20 minuti, una cosa che non ci è mai capitata. Alle prime difficoltà abbiamo mollato e non abbiamo avuto la capacità di rimanere sul pezzo. Loro hanno segnato tanto e fatto canestri difficili, soprattutto nella prima parte e noi abbiamo accusato da un punto di vista mentale».

Il tecnico reatino pensa già a gara 2, che si giocherà martedì sera al PalaMoncada alle 20.30: per evitare di tornare a Rieti con un 2-0 sul groppone servirà una pronta reazione. «Dobbiamo avere tutt’altra capacità di rimanere lì - ha spiegato Finelli - anche nelle difficoltà. Ripartiamo da 0-0 ma abbiamo bisogno di un’altra Sebastiani: nell’uno contro uno, da un punto di vista di impatto difensivo e nella lotta a rimbalzo e nell’orgoglio difensivo, dove siamo mancati. Anche in attacco non siamo andati bene, abbiamo avuto difficoltà contro i loro cambi sistematici. Dobbiamo avere maggiore faccia tosta nel giocare forte contro i contatti, forte nei contatti dentro l’area e forte nell’attaccare i loro lunghi dentro l’area. Ora abbiamo 48 ore per capire quello che dobbiamo fare. Di sicuro siamo stati surclassati in questa gara 1 e dobbiamo cambiare registro per gara 2».