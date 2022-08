Rsr, scatta la campagna abbonamenti 100% Sebastiani, parte del ricavato devoluto all'Aido

RIETI - 100% Sebastiani è il motto della campagna abbonamenti targata Real Sebastiani Rieti per la stagione cestistica 2022/23. Uno slogan diretto e conciso che racchiude in sé tutto lo spirito di appartenenza di un tifoso alla propria squadra del cuore. Essere 100% Sebastiani vuol dire dimostrare amore per la propria città, i colori che la rappresentano e la storia della pallacanestro reatina.

Inoltre, essere 100% Sebastiani, significa anche avere sempre un occhio di riguardo nei confronti del prossimo. Proprio per questo, il Rsr ha deciso di devolvere parte del ricavato della campagna all’Aido “Gruppo Fabio Fioritoni Rieti”. L’Aido è un’associazione che opera a livello nazionale per promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. La Real Sebastiani, come già preannunciato, avrà l’onore ed il piacere di apporre sulla propria maglia da gioco il logo dell’Aido. Con l’introduzione della campagna abbonamenti però, la Sebastiani ha voluto compiere questo altro gesto molto significativo per smuovere ulteriormente l’opinione pubblica su un argomento così importante.

Le date

La vendita degli abbonamenti sarà riservata, dal domani, 22 agosto, in prelazione agli abbonati della stagione 2021/2022. Dal 29 agosto invece, via alla vendita libera che si protrarrà fino al 22 ottobre 2022, giorno antecedente la seconda gara casalinga del campionato di Serie B.

I prezzi

Sono tre, invece, le fasce di prezzo stabilite dalla SSD Real Sebastiani Rieti srl:

– Tribuna A – Parterre Centrale: 160 euro (ridotto* 80 euro);

– Tribuna A – Parterre Laterale dx e sx: 120 euro (ridotto* 60 euro);

– Tribuna A - superiore : 90 euro (ridotto* 45 euro);

– Tribuna B: 90 euro (ridotto* 45 euro)

* ridotto dai 6 fino a 14 anni compiuti (Nati tra il 2008 ed il 2016)

Gli iscritti Aido che presenteranno la tessera in corso di validità usufruiranno di uno sconto del 10% sull’abbonamento (sia su tariffa intera, che ridotta)

Come si paga

Il pagamento della tessera stagionale potrà essere effettuata nei seguenti modi differenti:

– carta di credito e/o bancomat;

– bonifico bancario su c/c postale n. IT29B0760114600001056489204 indicando nella causale “Abbonamento RSR “nome e cognome” stagione 2022/23″

Gli orari

L’abbonamento potrà essere sottoscritto presso la nostra sede sita in via G. Fontana 3/CD, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 a partire, come detto in precedenza, da lunedì 22 agosto per gli abbonati alla stagione 2021/2022 e da lunedì 29 agosto con la vendita libera.