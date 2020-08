Rieti, Real Sebastiani al via: martedì i test sierologici, il 17 agosto visite mediche e primo allenamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comunica che, a margine del Consiglio federale Fip tenutosi lo scorso 6 agosto a Roma, la stessa ha ottenuto il numero di matricola definitiva (n. 055502) e il via libera Federale per poter partecipare al prossimo campionato nazionale di Serie B gir. D che avrà inizio il 15 novembre.Alla luce di quanto appena esposto, inoltre, la società fa presente che in data 11 agosto alle 12 tutti i giocatori ed i componenti dello staff tecnico verranno sottoposti a test sierologici presso il Laboratorio Analisi Igea nel rispetto del protocollo e le norme comportamentali anti-Covid-19.Lunedì 17 agosto alle 9,30, invece, è previsto il raduno ufficiale presso il centro sportivo Asso Sporting Club di via Rosatelli, dove giocatori e staff tecnico riceveranno il primo saluto da parte della proprietà e dei dirigenti. Successivamente verrà distribuito il materiale tecnico ed espletato il servizio di shooting fotografico. Alle 12, poi, gli atleti verranno sottoposti a visita medico-sportiva a cura della dottoressa Chiara Nobili e alle 18 è previsto il primo allenamento stagionale.Successivamente verrà comunicato il programma dettagliato degli allenamenti e le sedi individuate, oltre al futuro calendario delle gare amichevoli.