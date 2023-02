Real Sebastiani Rieti atteso dalla trasferta ad Ancona con la Luciana Mosconi

RIETI - Trasferta marchigiana per la capolista del girone C di Serie B, il Real Sebastiani Rieti, per la ventunesima giornata di campionato. Gli uomini di coach Sandro Dell’Agnello scenderanno domani sul parquet del PalaRossini di Ancona per sfidare i padroni di casa della Luciana Mosconi (palla a due alle 18). L’obiettivo è ovviamente quello di continuare il trend positivo che vede gli amaranto celesti vittoriosi da dodici partite consecutive tra campionato e Coppa Italia.

Gli avversari. Non è un momento semplice per gli anconetani che sono reduci da tre sconfitte consecutive (Andrea Costa Imola, Empoli e Matelica). Ancona si trova comunque nel gruppo di squadre con 20 punti al quinto posto. Da fare attenzione all’esterno Ciberni (15.5 punti di media), al play Panzini (ex Rsr e giocatore da quasi 12 punti di media) e ai lunghi Bedin (11.1 punti di media) e Giombini (uno dei migliori rimbalzisti del girone con 8 palloni catturati in media a partita). All’andata fu dominio amaranto celeste (100-62 il finale) ma questo campionato ha dimostrato come ogni partita ha una storia a se.

Le dichiarazioni pre-gara. Introduce così la gara il coach amaranto celeste Sandro Dell’Agnello: “Ancona è una squadra attrezzata – spiega Dell’Agnello – il suo roster presenta giocatori importanti per la categoria e giovani promettenti. I loro primi 6 giocatori sono di livello. Sono una squadra che utilizza molto il tiro da tre, avendo allo stesso tempo giocatori molto bravi in post basso. Dovremo cercare di non scoprire troppo la coperta difendendo più su un aspetto che sull’altro. Dall’andata sono passati tre mesi, quella di domenica sarà una partita totalmente differente. In quella gara a noi girò tutto bene mentre a loro tutto male, è un match che fa poco testo. La settimana è andata abbastanza bene, il solito lungodegente è Matrone, gli altri sono tutti disponibili”.

Così in campo:

Luciana Mosconi Ancona: Panzini 4, Czoska 8, Carnovali 10, Calabrese 11, Bedin 15, Ciberni 17, Guerra 20, Reggiani 25, Ambrosin 35, Giombini 45. All. Coen

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Mazzotti 17, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Vito Castellano di Legnano (MI) e Antonio Marenna di Gorla Minore (VA)

Le altre gare in programma (XXI giornata)

Pall. Goldengas Senigallia – Use Computer Gross Empoli

Ristopro Fabriano – Halley Informatica Matelica

Blacks Faenza – General Contractor Jesi

Virtus Imola – Le Patrie San Miniato

Bakery Basket Piacenza – Pallacanestro Fiorenzuola

Tigers Romagna – Andrea Costa Imola

Riposa: Sinermatic Ozzano

Classifica

Real Sebastiani Rieti 36

Blacks Faenza 30

Ristopro Fabriano 28

Pallacanestro Fiorenzuola 22

General Contractor Jesi 20

Luciana Mosconi Ancona 20

Sinermatic Ozzano 20

Bakery Basket Piacenza 20

Virtus Imola 18

Andrea Costa Imola 16

Pall. Goldengas Senigallia 16

Le Patrie San Miniato 12

Halley Informatica Matelica 10

Use Computer Gross Empoli 8

Tigers Romagna 4

Jesi, Andrea Costa Imola, Senigallia, Empoli e Tigers Romagna con una gara in meno