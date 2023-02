Real Sebastiani Rieti, il coach Dell'Agnello: «Non era facile vincere ad Ancona»

RIETI - Il tecnico del Real Sebastiani Rieti, Sandro Dell’Agnello, commenta così il diciannovesimo successo in campionato dei suoi sul campo del PalaRossini di Ancona contro la Luciana Mosconi per 67-82.

“Abbiamo giocato un primo tempo alla pari perché Ancona è una buona squadra – spiega Dell’Agnello -loro stanno puntando al quarto posto e non era semplice vincere qui. Però nel terzo quarto abbiamo alzato il livello della difesa e della fisicità e per questo faccio i complimenti ai miei giocatori perché così facendo abbiamo staccato Ancona, chiudendo praticamente la gara nel terzo quarto. Noi stiamo cercando di migliorarci sempre di più sul difendere bene e ripartire in contropiede. Poi è chiaro che far canestro non è mai scontato però se alzi la qualità dei tiri poi è più semplice realizzarli. Noi ci siamo creati tanti tiri aperti e siamo stati bravi a segnarli. Per quanto riguarda le rotazioni, cerco di far girare tutti, provando a capire chi è un po’ più in giornata e chi un po’ meno. Ho la fortuna di allenare ragazzi che non soffrono di gelosie e da questo punto di vista questo è un aspetto che mi aiuta molto. Per arrivare al meglio ai playoff bisogna evitare gli infortuni, anche se non dipende da noi, arrivando nella forma migliore a Maggio/Giugno quando si deciderà la stagione”.

Il Real Sebastiani, capolista del girone C, affronterà nella prossima gara l’Use Computer Gross Empoli al PalaSojourner domenica 5 marzo (palla a due alle 18) prima di tuffarsi nella Final 4 di Coppa a Busto Arsizio.