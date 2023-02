Real Sebastiani Rieti, ancora una vittoria: successo ad Ancona sulla Luciana Mosconi per 82-67

RIETI - Non sbaglia un colpo il Real Sebastiani Rieti che fa sua anche la trasferta di Ancona contro i padroni di casa della Luciana Mosconi. Finisce 67-82 la ventunesima giornata del girone C di Serie B. Mattatore dell’incontro Chinellato con 23 punti, ottimo Tomasini con 16 punti, bene anche Paesano (14 punti). Rieti sale così a 38 punti in classifica e resta, ovviamente, al comando del proprio girone.

Primo quarto

Chinellato apre le marcature ma Ancona mette la testa avanti grazie alla tripla dell’ex Panzini (7-4). Rieti grazie a Tomasini e Chinellato rimonta (12-14). Come spesso accade, gli amaranto celesti devono fare i conti con la difesa a zona avversaria e i padroni di casa rispondono con un parziale di 7-0 che costringe coach Dell’Agnello al time-out sul 19-14. Al rientro in campo ottima reazione amaranto celeste, rimbalzo offensivo e tripla per Piccin e canestro del pareggio di Paesano che fissa il parziale del primo quarto sul 19 pari.

Secondo quarto

Anconetani ancora avanti grazie a Filippo Guerra che firma 7 punti in avvio di secondo periodo, a rispondere per il Real Sebastiani ci pensa però la tripla di Contento e 6 punti in fila per Paesano (29-30). Gli uomini di coach Coen rientrano bene in campo dopo un time-out: il gioco da tre di Bedin chiude un altro parziale di 7-0 e vale il 36-32. La risposta del Real passa per le mani di Tomasini e Piazza: le loro due triple pareggiano i conti a quota 38. Ambrosin si becca un tecnico per simulazione, Chinellato dalla lunetta firma il sorpasso e Tomasini dopo la rubata di Piazza va in sottomano allo scadere del quarto a firmare il 39-41 prima di prendere la via degli spogliatoi per l’intervallo lungo.

Terzo quarto

Buona difesa degli ospiti al rientro in campo: tre palle rubate che portano a 6 punti consecutivi di Chinellato per il più 8 (39-47). La coppia Tomasini-Chinellato gira alla grande in attacco, entrambi raggiungono la doppia cifra personale e portano Rieti sul 42-53. La Sebastiani risponde alla zona di Ancona con le triple di Piazza e Ceparano (45-59). Rieti chiude un terzo quarto pressoché perfetto con il gioco da tre di Mazzotti e il jumper di Chinellato: parziale di 8-26 che vuol dire 47-67 prima dell’ultimo periodo di gioco.

Quarto quarto

Chinellato, Tomasini e Paesano continuano a martellare nella metà campo offensiva. Rieti difende il vantaggio e chiude sul 67-82.



Tabellini

Luciana Mosconi Ancona – Real Sebastiani Rieti 67-82

Parziali: 19-19; 20-22; 8-26; 20-15

Quintetti:

Luciana Mosconi Ancona: Panzini, Ciribeni, Reggiani, Giombini, Bedin

Real Sebastiani Rieti: Piazza, Tomasini, Contento, Chinellato, Pagani

Luciana Mosconi Ancona: Petrilli, Panzini 14, Czoska, Carnovali 9, Tamboura, Bedin 9, Ciribeni 11, Guerra 7, Reggiani 4, Ambrosin 3, Giombini 6, Piccionne 4. All. Coen

Real Sebastiani Rieti: Tomasini 16, Paesano 14, Contento 5, Piccin 12, Chinellato 23, Mazzotti, Piazza 6, Ceparano 5, Pagani 6, Frattoni, Bushati. All. Dell’Agnello