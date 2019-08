© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'App ufficiale il Real Rieti è pronto ad alzare il velo su un altro progetto molto interessante. Alle 18.30 al PalaMalfatti arriva infatti l' "Open Day" della scuola futsal. Il club vuole avvicinare i giovani alla pratica di questo sport, e farlo con il supporto dei giocatori della prima squadra, che si metteranno a disposizione per supervisionare gli allenamenti. Potranno iscriversi tutti i ragazzi nati dal 2007 al 2014, che avranno la possibilità di crescere sotto il profilo della tecnica individuale e di tutti quegli aspetti del gioco in cui il futsal può essere palestra importante:«Avere il contatto con la realtà credo sia la cosa migliore – spiega il patron Roberto Pietropaoli – perché in questo modo la scuola di calcio a 5 ha davvero un senso: praticarla al fianco di calciatori già affermati nella disciplina, gente che ha vinto sia in ambito nazionale che internazionale, rappresenta un valore aggiunto, un marchio di garanzia su un prodotto che, sono sicuro, riscuoterà interesse. In questo modo si accorciano anche i tempi di fidelizzazione del bambino con l’ambiente e gli istruttori stessi sanno di avere un legame ulteriore ai colori per i quali poi nel weekend lottano per ottenere il massimo».Con queste parole, diffuse dal sito internet del club, il patron Roberto Pietropaoli ha voluto invitare tutti a partecipare, mentre ieri, sui canali social della squadra, un video di lancio con protagonisti Jeffe, Micoli, De Luca e Ramon. Durante l'incontro di oggi i genitori potranno conoscere la struttura, anche a livello organizzativo, i dirigenti e gli istruttori che avranno il compito di accompagnare i ragazzi in una fase fondamentale della loro crescita come giocatori e come persone.