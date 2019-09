© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Primi giorni di lavoro anche per la squadra femminile del Real Rieti, che dopo aver annunciato un tris di colpi davvero interessante, ha iniziato a lavorare agli ordini del tecnico Fabrizio Vasta. Dopo soli quattro giorni di lavoro è arrivato anche il primo test stagionale, il derby contro la Sabina Lazio Calcetto.Il test match del PalaSabina se lo sono aggiudicato proprio le biancocelesti con il punteggio finale di 5-2. Reti della Sabina Lazio realizzate da Angeletti (tripletta) e Salerni (doppietta) mentre per la formazione femminile del Real, marcature di Capasso e Gentile.A commentare il match è proprio il tecnico Fabrizio Vasta: «Venivamo da alcuni giorni di lavoro tutti di grande carico, quindi nonostante questo la squadra è andata molto bene. Abbiamo giocato bene, sono soddisfatto, segnando due gol e colpendo due legni. Nel secondo tempo siamo scesi un po fisicamente e loro hanno avuto più occasioni. Nel complesso sono soddisfatto».Un 5-2 contro una squadra di categoria superiore è un buon segnale alla prima uscita stagionale, considerando che il lavoro deve ancora svilupparsi quasi per intero. Un aspetto emerso soprattutto nel secondo tempo, dove è venuta fuori la maggiore condizione fisica della Sabina, che ha iniziato già da alcune settimane il lavoro in vista del prossimo campionato di A2.