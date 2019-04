RIETI - Il Real Rieti comunica che in data 10 aprile, il patron Roberto Pietropaoli sarà sottoposto ad un importante intervento chirurgico, presso la “Casa di Cura Toniolo” di Bologna dove a prendersi cura del paziente sin da domani, sarà il professor Roberto Padovani e la sua equipe medica.



«La società in tutte le sue componenti - si legge nella nota del club - lo staff tecnico e gli atleti, vogliono augurare al patron Pietropaoli una pronta guarigione aspettandolo quanto prima sui gradoni del PalaMalfatti per vivere insieme i prossimi impegni ufficiali del Real Rieti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA