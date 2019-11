IL TABELLINO

RIETI - Il Real Rieti esce con le ossa rotte dal PalaNinoPizza di Pesaro e con la vetta persa: Catania ha vinto a Latina 3-1 è vola a +3. Il ko 6-2 contro Pesaro è pesante, netto, inequivocabile. Un Real francamente non presentabile a confronto dei campioni d'Italia in carica. Ora però serve una presa di coscienza da parte di tutti, società inclusa, perché in questo momento, dopo quanto accaduto a Pesaro, parlare di Scudetto non fa bene a nessuno, sempre con la speranza di un cambio di atteggiamento che possa in qualche modo smentire.Un Pesaro che quasi scherza contro il Real Rieti, soprattutto nel primo tempo. Padroni di casa in vantaggio con Canal dopo un'altra dormita del Real su palla da ferma, poi raddoppio con De Oliveira con un grandissimo gol in contropiede. Prima dell'intervallo c'è tempo anche per il tris di Marcelinho su tiro libero. Tre gol senza appello e quasi senza reazione per un Real, che nella ripresa non riesce a cambiare passo e inserisce il portiere di movimento, che dopo qualche tentativo, porta Rafael ad accorciare sul 3-1. E' un fuoco di paglia, perché il Pesaro mantiene il controllo della partita e trova il poker con Taborda che dalla sua metà campo infila a porta sguarnita.E' qui che iniziano a scorrere i titoli di coda sulla partita, che diventano ufficiali poco dopo con il rosso diretto a Micoli, che dopo essere stato ammonito nel primo tempo, stende Marchelinho lanciato in contropiede. In superiorità numerica il Pesaro trova anche il quinto gol, ancora con Marchelinho, prima del 5-2 di Rafael. Non c'è tempo per altro, se non un miracolo di Miarelli su Ramon il gol a porta vuota di Borruto per il definitivo 6-2. Una sconfitta su tutti i fronti che deve far riflettere e apre indubbiamente interrogativi importanti. Se qualcuno, oggi, si chiede se il Real sia da Scudetto, la risposta categorica che arriva dal Pala Nino Pizza è: assolutamente no!.Arrabbiato il patron amarantoceleste Roberto Pietropaoli: «Se diciamo che è stata una partita vergognosa forse faccio un complimento. Adesso dobbiamo valutare chi di questi giocatori rimarrà a Rieti oppure no, per quanto mi riguarda sono tutti in discussione e sul mercato, valuteremo le offerte che arriveranno».: Miarelli, Salas, Honorio, Canal, Marcelinho, Carducci, Tonidandel, Borruto, Taborda, De Oliveira, Galli, Borea, Dionisi, Guennounna. All. Colini: Micoli, Rafinha Novaes, Jelovcic, Fortino, Rafinha Rizzi, Moura, Ciani, Ramon, Romano, Javi Roni, De Michelis, De Luca, Pasculli, Relandini. All. Cundari: Morabito (Vercelli), Iannuzzi (Roma 1): 9’57” p.t. Canal (P), 17’02” De Oliveira (P), 18’30” t.l. Marcelinho (P), 7’57” s.t. Rafinha Novaes (R), 11’57” Taborda (P), 15’20” Marcelinho (P), 16’01” Rafinha Novaes (R): espulso Micoli (R) al 14’03” del s.t.; ammoniti Micoli (R), Taborda (P), Jelovcic (R), Salas (P), Pasculli (R).