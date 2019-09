© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il momento di iniziare ad alzare l'asticella. Oggi alle 18 il Real Rieti giocherà la terza partita del suo precampionato, tutte arrivate in questa settimana. Prima la vittoria contro l'Olimpus, formazione di A2, per 1-0, poi quella più larga contro il Free Time (B) per 9-3. L'avversario di questa domenica saranno i campioni d'Italia dell'Italservice Pesaro per il memorial "Pizza".Una sfida affascinante, che lo stesso club ha definito "clima scudetto". Sarà importante evidenziare ulteriori segnali di crescita contro quella che, almeno sulla carta, resta la grande favorita per la prossima stagione. La scelta della squadra di Fulvio Colini e della società biancorossa è stata chiara: ripartire dal gruppo dello scudetto. La rosa è stata infatti confermata in blocco, con la sola cessione di Matheus e Caputo, e aggiungendo pochi tasselli, ma di qualità, come il pivot Julio De Oliveira. Insomma, sarà ancora grande Pesaro, ma il Real ha davvero tutte le carte in regola per provare a spodestare la detentrice del titolo.Dopo i segnali di crescita dell'ultima uscita, il patron Roberto Pietropaoli si aspetta il giusto approccio: «Siamo onorati di poter prendere parte al Memorial Pizza – dichiara il patron del Real Rieti, Roberto Pietropaoli – Abbiamo accettato volentieri l’invito della famiglia Pizza perché quando si c’è da ricordare la memoria di una persona cara l’evento assume sempre una certa importanza. Per noi, inoltre, confrontarci con i campioni d’Italia in carica è un’occasione per saggiare le condizioni atletiche e tattiche del gruppo, che lavora ormai da venti giorni e che deve entrare a regime. Le prime due uscite stagionali si sono concluse con altrettante vittorie, ma in questa fase, come ho già detto nei giorni scorsi, il nostro vero obiettivo è quello di assimilare una mentalità vincente e fare in modo che quando si scende in campo l’approccio sia quello giusto: i campionati e i trofei si vincono ancor prima di mettere piede sul parquet».Un gustoso antipasto del prossimo campionato, anche se il Pesaro, che dovrà affrontare la Supercoppa contro l'Acqua&Sapone il 14 settembre, ha iniziato il lavoro una settimana prima, e parte con il vantaggio di avere la stessa guida tecnica e praticamente lo stesso gruppo di giocatori. Al di là del risultato, comunque importante, quello di oggi sarà il test più indicativo per capire quanta strada è stata fatta e quanta ne dovrà fare ancora questo Real Rieti.