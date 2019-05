PUTANO 5.5

JEFFERSON 5.5

ABDALA 5.5

ALEMAO 5

JEFFE 6.5

RAFINHA 5

KAKÀ 6

ESPOSITO 5.5

CHIMANGUINHO 5

RIETI - La stagione del Real Rieti si è chiusa ieri con la sconfitta per 6-1 contro l'Italservice Pesaro in gara 3. Prestazione opaca che ricalca quella vista in gara 2. Unico a non mollare è Jeffe, Kakà ci prova con qualche guizzo. Questi i voti ai protagonisti.Borruto va ad una velocità doppia rispetto a tutto il Real Rieti e sbuca da tutte le parti, il portiere amarantoceleste non ha colpe particolari sui gol, anche se in un paio di circostanze, come in occasione del 2-0, poteva fare qualcosa in più.È uno di quelli a cui non piace proprio perdere e si vede. Lotta, corre, sgomita, ma il Pesaro ne ha di più e come tutti, alla fine, soccombe.Non è lui che deve fare la differenza in questo Real Rieti. Di fatto lo si vede solo nel primo tempo, visto che nella ripresa, con il quintetto da portiere di movimento, non è mai in campo.Mezzo voto in meno perché da un giocatore della sua esperienza e del suo carisma ci attende qualcosa in più. Stare lontano dal campo tre mesi è durissima, e l'ex Came Dosson ha dimostrato di avere poco da dare in questa serie.L'uomo che più di tutti incarna lo spirito del capitano. Segna il gol del 4-1, ma per capire il suo carisma bastava guardarlo negli occhi durante la partita. Da sempre l'esempio, ed è proprio per questo che se commette qualche errore, glielo perdoniamo più facilmente.Borruto è un incubo. In occasione del 3-0 lo brucia in velocità, nel 4-0 gli nasconde letteralmente la palla mandandolo fuori tempo. Non in condizione come gran parte della squadra, il resto è conseguenza logica ed inevitabile. Prestazione non da capitano.Chi lo ha incrociato fuori dal PalaCesaroni di Genzano ha potuto vedere quasi le lacrime nei suoi occhi. Anche lui sembra non essere attivato a questa semifinale in ottime condizioni fisiche. Nel primo tempo ci prova con un paio di conclusioni, da un suo tiro nasce il 4-1, per il resto fa fatica come tutta la squadra.Anche per lui Borruto sarà una specie di incubo. Lo infila in velocità in occasione del 2-0. A fine gara ci mette la faccia, come sempre, sente la responsabilità di indossare la maglia del Real, da reatino.Non una bella prestazione, poco altro da aggiungere. Tonidandel lo contiene bene, anche se lui gli da una mano non mettendo in campo il solito impatto fisico. Inconsistente.