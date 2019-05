Chimanguinho 8

RIETI - Nei primi quaranta minuti della sfida tra Real Rieti e Feldi Eboli il migliore tra gli amarantocelesti è sicuramente Chimanguinho, bene anche il rientrante Alemao e capitan Rafinha. Un po’ sottotono, nonostante il gol, la prova di Kakà.E’ il numero 11 amarantoceleste l’uomo partita. Due reti di pregevole fattura e decisive ai fini del risultato finale unite a una prova a tutto campo: fa a sportellate nella metà campo avversaria e si sacrifica in fase difensiva. Imprescindibile.Rientrare in campo dopo tre mesi di assenza e con la carta d’identità che segna 42 anni non è certamente facile. Non è il caso suo però. Quantità e qualità, con l’assist per l’1-0 di Chimanguinho che vale il prezzo del biglietto. Regista.Prova attenta e di sostanza quella del capitano amarantoceleste. In difesa regge l’urto di Fornari e da sicurezza al pacchetto arretrato. Si spinge anche in avanti provandoci con un paio di tiri dalla lunga distanza. Solido.Quando c’è da combattere il numero 23 non si tira mai indietro, anzi è sempre in prima fila. La sfortuna gli nega la gioia della rete personale, ma non cancella una prestazione tutta corsa e quantità. Guerriero.Il folletto di Mormaço non è nella sua versione migliore, ma quando si accende, anche a sprazzi, fa male a qualsiasi difesa. La rete del 3-2 è un insieme di tecnica e visione della porta. Frizzante.E’ incolpevole sulle tre reti subite. Compie due interventi che negano agli avversari la gioia di un gol che sembrava cosa fatta. Completa la prova con l’assist a Nicolodi nell’azione che porta il Real sul 3-2. Sicuro.Torna a disputare una partita a pieno regime dopo i problemi al ginocchio che lo stanno tormentando dal suo ritorno a Rieti. Mette sul parquet tutta la sua esperienza, soprattutto in fase difensiva, e carica i compagni nei momenti di difficoltà. Guida.Pochi minuti sul parquet rispetto al trend della stagione da quando sulla panchina reatina siede mister Festuccia. Quando è chiamato in causa è comunque attento a non commettere la minima sbavatura. Garanzia.Se non fosse per il rigore del 2-1 messo a segno la sua prova sarebbe l’unica sotto la sufficienza, ma questo perché da un giocatore come lui, in grado di fare la differenza, ci si attende molto di più. Il Real non può prescindere dal vero Kakà. Sottotono.