COSI' IN CAMPO

Todis Lido Di Ostia

Real Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Il Real Rieti torna in campo per la quattrordicesima e penultima del girone di andata. Alle 18 gli amarantocelesti saranno impegnati al PalaDiFiore contro il Todis Lido Di Ostia. Fortino e compagni sono chiamati a rispondere ai successi esterni di Pesaro (3-0 al Meta Catania) e Acqua&Sapone (3-0 al Genova) per rimanere in scia.Le incognite, cosi come le difficoltà, non mancano. Ramon e Rafinha saltano la gara per squalifica, Moura non ha recuperato dall'infortunio e per Juanjo non è ancora arrivato in transfer dalla Spagna. Real contato ma motivato, che potrà almeno contare sull'esordio di Titon. Jeffe pronto ad indossare ancora il completo da gara, forse per l'ultima volta in stagione, visto che quando l'emergenza rientrerà il Real potrà contare su ben due giocatori in tribuna da far ruotare durante la seconda parte di stagione.Dalla parte opposta occhio ad un Todis Lido Di Ostia che cerca punti pesantissimi in chiave salvezza, e dopo aver fatto “tribolare” Pesaro e Acqua&Sapone sul suo campo, proverà a fare altrettanto contro il Real. Ci sarà il grande ex Matteo Esposito, che nei giorni scorsi aveva parlato di “sfida speciale”. Servirà una partita di grande intelligenza tattica e di gestione del ritmo per il Real, che non deve far prendere entusiasmo al Lido e tenere in mano le redini del match.Oltre a Jeffe, saranno infatti a disposizione “solamente” Jelovcic, De Luca, Romano, Javi Roni, Fortino e Rafael e Titon, una rotazione in meno rispetto a quelle abituali. Al di là delle assenze, per i valori espressi sulla carta, il Real è indubbiamente favorito, ma il Todis proverà a sfruttare l'occasione: «Sarà una partita complicata – ha detto Jeffe alla vigilia-, se noi vinciamo avremo fatto il nostro, se dovessero vincere, per loro sarebbe una grande impresa. Giocheranno senza troppa pressione addosso, noi invece vogliamo vincere entrambe le gare che ci restano per chiudere tra le prime quattro. E' il nostro obiettivo».: Cerulli, Esposito, Gattarelli, Adamo, Cutrupi, Motta, Rocha, Scalambretti, Marciò, Barra, Cammisa, Di Ponto. All. Grassi: Tondi, Bucci, Romano, Jeffe, Guadagnoli, Javi Roni, Rafael, De Michelis, Relandini, Jelovcic, Fortino, Titon, De Luca, Tornatore. All. Cundari-Jeffe: Beneduce di Nola e D'Alessandro di PolicoroReal Arzignano – Cybertel Aniene 1-1 (giocata giovedì)Meta Catania – Italservice Pesaro 0-3 (giocata ieri)Feldi Eboli – Signor Prestito Cmb 2-2 (giocata ieri)Cdm Futsal Genova – Acqua&Sapone Unigross 0-3 (giocata ieri)Colormax Pescara – Came Dosson (oggi, 18.30)Kaos Mantova – Lynx Latina (oggi, ore 18.30)Italian Coffee Petrarca Padova – Sandro Abate Avellino (oggi, 19)Italservice Pesaro 33Acqua&Sapone 32Sandro Abate Avellino, Real Rieti e Came Dosson 26Meta Catania 25Feldi Eboli e Kaos Mantova 23Signor Prestito Cmb 19Colormax Pescara 15Italian Coffee Petrarca e Cdm Futsal Genova 11Todis Lido di Ostia e Lynx Latina 9Real Arzignano 7Cybertel Aniene 6