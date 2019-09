© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - C'è tanto Real Rieti nell'amichevole giocata ieri sera, lunedì 23 settembre, al Kioene Arena di Padova tra Italia e Croazia. Partita bellissima andata in scena ieri sera, con l'Italia, avanti 4-2, che si fa rimontare con il portiere di movimento andando ko 5-4.Ottima prova dei due amarantocelesti in campo: Massimo De Luca e Franco Jelovcic, che ha indossato anche fascia da capitano. Il laterale italiano ha offerto l'assist per uno dei gol azzurri, mentre Jelovcic ha prima segnato il momentaneo 1-0 croato su calcio di rigore, e poi, sul punteggio di 4-2 degli azzurri ha realizzato un grandissimo gol di destro accorciando le distanze e aprendo proprio la rimonta croata.Questa sera a Maser le due squadre si affronteranno di nuovo, poi i due giocatori torneranno a disposizione di Duda in vista del match di venerdì contro il Colormax Pescara. Se da una parte le buone prestazioni consegneranno al Real due giocatori in grande spolvero, dall'altra entrambi saranno costretti a giocare ben tre partite in meno di una settimana, un aspetto che sicuramente potrebbe influire.