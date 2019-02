© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Altro colpo dal Giudice Sportivo per il Real Rieti, ancora una volta dopo una partita contro il Pesaro. Ai 3.500 euro di multa inflitti dopo la finale di Coppa Della Divisione se ne aggiungono altri 2.000 perché, si legge nel comunicato: "persona riconducibile alla società benché inibita,al termine dell'incontro penetrava indebitamente, assieme ad altri sostenitori, sul terreno di gioco tentando di aggredire l'allenatore della squadra avversaria, senza riuscirvi per il pronto intervento delle forze dell'ordine .Oltre alla multa si aggiunge anche un ulteriore mese di inibizione nei confronti del patron Roberto Pietropaoli, già inibito fino al 30/3, ora addirittura fino al 30/4, fino al termine della regular season, così come Alemao. Anche in questo caso la motivazione che si legge nel comunicato recita: "al termine dell'incontro unitamente ad altri sostenitori penetrava indebitamente sul terreno di gioco tentando di aggredire l'allenatore della squadra avversaria senza riuscirvi per il pronto intervento delle forze dell'ordine". Insomma, piove sul bagnato, con il Real che paga ancora un prezzo molto alto dopo il match del PalaMalfatti contro il Pesaro.