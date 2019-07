© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Rieti mette ufficialmente a segno un altro colpo. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, oggi è stato il giorno del ritorno di Massimo De Luca. Il laterale napoletano, classe 1987, aveva già vestito, per mezza stagione, la maglia del Real nel campionato 2013/2014. Campione d'Europa con la nazionale italiana ad Anversa in Belgio, De Luca ha vinto anche con le maglie di Asti, Marca e Pescara. Reduce dall'esperienza a Napoli, la sua terra, De Luca ha riabbracciato il Real: "Sono molto felice di essere tornato - queste le sue prime parole-, la società mi ha voluto fortemente e anche io volevo tornare qui". L'arrivo di Duda è una delle motivazioni che hanno convinto il laterale: "Ho già parlato con lui, è uno dei motivi che mi ha portato a questa decisione, ho anche avuto modo di parlare con i compagni, non vedo l'ora di iniziare. La squadra è forte, la società ed il patron ambiziosi, vogliono vincere, e sono tonato per questo". Poi, in chiusura, un messaggio ai tifosi: "Che mi impegnerò al massimo e servirà un pizzico di tempo, perché siamo un gruppo totalmente nuovo". Indosserà la maglia n. 77.