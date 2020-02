RIETI - Ci sono stati tutti gli ingredienti che potevamo mettere in preventivo: gol, divertimento sul campo, momenti toccanti e tanti di quei valori che lo sport sa trasmettere. Sì è chiuso il Jeffe Day al PalaMalfatti, tutto forse racchiuso nello striscione che i tifosi amarantoceleste gli hanno voluto dedicare: "Reatino d'onore, grazie Jeffe".



Sono state proprio le sue lacrime ad aprire la serata, quelle al momento del suo ingresso in campo, di fronte alla standing ovation del pubblico presente al PalaMalfatti, che ha risposto positivamente: «Grazie a tutti voi, non ho parole per descrivere tutto questo», la voce rotta, poche parole, ma con il cuore per Jeffe.

Poi la parola è passata allo spettacolo in campo: per la cronaca il match tra Team Patriarca e Team Capurso si è chiuso 10-10. Prima perla di Lukaian, tante belle giocate, ma soprattutto il parquet condiviso con suo figlio Caua, autore anche di tre gol. Tutto perfetto, per una serata da aggiungere alle belle pagine della storia del Real Rieti e, forse, la più indimenticabile per Jeffe e la sua famiglia.

Prima della gara o due tecnici, Patriarca e Capurso, sono stati premiati con una targa e una maglia personalizzata. Targa anche per Jeffe, che saluta nel miglior modo possibile una carriera lunghissima, che a Rieti e con il Real ha vissuto indubbiamente i momenti più belli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA