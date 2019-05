RIETI - Fine settimana ricco di impegni per le squadre del settore giovanile del Real Rieti. Under 19 ferma dopo l'eliminazione nei playoff, in campo però Under 17, Under 15 ed Esordienti. Proprio l'Under 17 continua a macinare successi e l'ultimo in ordine cronologico è il 12-2 esterno al Club Roma Futsal. Doppio impegno contro la Lazio invece per Under 15 ed esordienti, entrambi sconfitti. L'Under 15 lotta ma i biancocelesti si impongono 6-2, mentre gli esordienti vanno ko con il punteggio di 3-0 dopo una prestazione importante. Questi i risultati completi ed i marcatori



UNDER 17

Club Roma Futsal - Real Rieti 2-12

4 Guadagnoli, 3 Bucci, 2 Marchione, Renzi, Boria, Apicella



UNDER 15

Real Rieti - S.S. Lazio 2-6

Battistelli, Sciarrini



ESORDIENTI

Real Rieti - S.S. Lazio 0-3