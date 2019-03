RIETI - Un altro fine settimana di buoni risultati per le squadre del settore giovanile del Real Rieti. Tra le tante buone notizie anche la prima ufficiale per gli Esordienti amarantocelesti che a Bracciano sono stati impegnati nel Torneo di Primavera, anche se rimediano una sconfitta per 2-1 contro il Città Del Lago. Arriva invece un pareggio invece per l'Under 19, che al PalaGems impatta con la Lazio e mantiene il secondo posto in classifica nel suo girone. Continua il momento positivo per l'Under 15, che strappa una vittoria importantissima sul campo del San Vincenzo De Paoli.



UNDER 19

Lazio - Real Rieti 4-4

2 Stentella, De Michelis, Relandini



UNDER 15

San Vincenzo De Paoli - Real Rieti 3-5

4 Sciarrini, Innocenti



ESORDIENTI - TORNEO DI PRIMAVERA

Città Del Lago - Real Rieti 2-1 © RIPRODUZIONE RISERVATA