UNDER 19

UNDER 17

UNDER 15

RIETI - Tre su tre. Fine settimana da incorniciare per le squadre del settore giovanile del Real Rieti, tutte vittoriose. Momento positivo per l'Under 19 che, trascinata dai gol di De Michelis, trova un successo importante al PalaMalfatti contro lo Sporting Juvenia. Continua la marcia quasi inarrestabile per l'Under 17, che sempre al PalaMalfatti batte 2-0 l'Olimpique Colli Albani. Importante successo anche per l'Under 15, che nelle ultime settimane sta trovando continuità di risultati. Per i baby amarantocelesti è arrivata una vittoria contro il Settecamini con il risultato di 5-3, nonostante una prestazione non esaltante.Real Rieti - Sporting Juvenia 8-33 De Michelis, 2 Gouiache, Tirana, Relandini, AutogolReal Rieti - Olimpique Colli Albani 2-0Marchione, BucciSettecamini - Real Rieti 3-53 Sciarrini, Battistelli, Innocenti