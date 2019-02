UNDER 15

RIETI - Fine settimana da bis vincente per le squadre del settore giovanile del Real Rieti. Con l'under 19 ancora a riposo, vincono Under 15 e Under 17. Proprio l'Under19 tornerà in campo domenica con la sfida esterna contro l'Italpol, che in classifica ha cinque punti in meno degli amarantoceleste. Come detto invece le cose vanno bene per Under 15 e Under 17. La squadra allenata da Fabio Stentella si è imposta in casa con il punteggio di 4-1 contro l'Essere Webradio, mentre l'under 15 è andata ad espugnare 3-2 il campo del Collefiorito. Ottimi anche i riscontri in classifica, con l'under 15 che attualmente viaggia al settimo posto nel girone C con 17 punti, mentre l'under 17 comanda il girone C con 31 punti, due di vantaggio sul Jem's Soccer Academy. Questi risultati e marcatori: