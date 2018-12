RIETI - Altro fine settimana da sistemare in archivio per le squadre del settore giovanile del Real Rieti. A riposare è stata solamente l'under 19, che ha osservato il turno di riposo, mentre sono scese regolarmente Under 15 e Under 17. Proprio l'Under 17 continua a vincere e strappa tre punti di misura contro la Florida Portuense, un 1-0 firmato da un gol nel secondo tempo di capitan Matticari. Cade invece l'Under 15, che a Montebuono viene sconfitta 5-0 dall'Aemme Savio.



UNDER 17

Real Rieti - Florida Portuense 1-0 Matticari



UNDER 15

Real Rieti- Aemme Savio 0-5



