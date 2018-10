CAMPIONATO UNDER 19 NAZIONALE

Real Rieti - Atletico New Team 12-0

3 Stentella, 3 De Michelis, 2 Tirana, Gouiache, Mitolo, Grifoni, Desa Almeyda

CAMPIONATO UNDER 17

L'Airone-Real Rieti 1-3

Bucci, Marchione, Ciani

CAMPIONATO UNDER 15

Real Rieti - Virtus San Giustino 12-2

4 Masini, 2 Manoni, 2 Sciarrini, Eusepi, Battistelli, Marchetti, Pavalache

RIETI - In casa Real Rieti le soddisfazioni arrivano anche dalle squadre del settore giovanile. Brillano infatti Under 19, Under 17 e Under 15, tutte vittoriose nella loro prima giornata di campionato. Il successo più importante lo ottiene l'under 19, che all'esordio stente con un netto 12-0 l'Atletico New Team, grazie anche alle triplette di Stentella e De Michelis.A commentare la gara è stato il tecnico Marco Abati: «Abbiamo affrontato una squadra molto giovane, mentre noi chiaramente avendo dentro elementi di spessore siamo riusciti ad indirizzarla nel verso giusto e poi tutto è stato più semplice. Abbiamo ruotato tutti e 12 gli elementi a nostra disposizione e sono contento di come i ragazzi hanno risposto sul campo. Ma questo è solo il primo passo di una stagione difficilissima e già domenica ci aspetta un esame di maturità contro la Roma».Come detto però non solo l'Under 19: brilla anche l'under 15 che a Montebuono ha rifilato un sonante 12-2 alla Virtus San Giustino. A chiudere il quadro c'è invece l'Under 17, che ha battuto l'Airone in trasferta con il risultato di 3-1.