RIETI - Non solo la prima squadra, che ha conquistato lunedì i primi tre punti della stagione. In casa Real Rieti il tecnico Marco Abati continua il lavoro con le squadre Under 19 e Under 17, che tra una amichevole e l'altra continuano la marcia di avvicinamento ai rispettivi campionati. Per quanto riguarda l'Under 17 non ci sono ancora certezze, visto chenon sono stati diramati ancora gironi e calendari.Entrambe le squadre, lo scorso 30 settembre, avrebbero dovuto affrontare in una doppia amichevole il Vallerano, che però non si è presentato al PalaMalfatti e si sono sfidate in una amichevole in famiglia. La Divisione Calcio a 5 ha intanto diramato il calendario del prossimo campionato nazionale Under 19, che per il Real prenderà il via il prossimo 21 ottobre al PalaMalfatti contro l'Atletico New Team.C'è tanta Roma nel girone dell'Under 19, che si confronterà con il meglio del futsal capitolino, per stessa ammissione del tecnico Marco Abati, in una intervista rilasciata all'ufficio stampa del club: «Sarà sicuramente un bel percorso, affronteremo, a mio avviso, quanto di meglio possa offrire questa disciplina nella Capitale, ma questo per noi non può che essere uno stimolo ulteriore affinché ogni partita diventi lo strumento per crescere e maturare».Difficile anche l'inizio del percorso in Coppa (21 novembre andata, 12 dicembre ritorno), che vedrà la formazione amarantoceleste affrontare l'Olimpus. Per quanto riguarda l'under 17 invece, non è da escludere che la società decida di iscrivere ai campionati due diverse formazioni, visto che il gruppo di giocatori è piuttosto nutrito, questo in modo da poter dare spazio a tutti, anche se questa, ovviamente, non è ancora una certezza.