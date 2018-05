di Mattia Esposito

RIETI - Solo gli Allievi in campo per le squadre del settore giovanile del Real Rieti, unica squadra a dover ancora chiudere il campionato. Per i giovani amarantocelesti è arrivata una sconfitta per 5-4 a Roma contro il Villa York. Vantaggio iniziale di 2-1 nel primo tempo, che diventa 3-1 ad inizio ripresa, poi black out finale con due gol subiti negli ultimi quattro minuti di gioco. Doppietta per Matticari più un gol a testa per Grifoni e Thailil.



ALLIEVI, XXIV GIORNATA

Villa York – Real Rieti 5-4

2 Matticari, Grifoni, Thailil



CLASSIFICA

Divino Amore 65

Cortina 64

Sporting Eur 49

Progetto Futsal 46

Tor Sapienza 44

Vega 41

SS Lazio 34

Villa York 30

Città Di Zagarolo 26

Brillante Torrino 21

Real Rieti e Tc Parioli 19

Polisportiva de Rossi 15

Collefiorito 7

