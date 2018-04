di Mattia Esposito

RIETI - Con i campionati Juniores d’Elite e Under19 chiusi, il settore giovanile del Real Rieti continua a mandare in campo Allievi e Giovanissimi, uniche due squadre scese in campo nel fine settimana. Proprio per gli Allievi le cose non sono andate bene, vista la sconfitta per 7-2 contro lo Sporting Eur. Un gran peccato, perché gli amarantocelesti rimangono in partita fino ad un quarto d’ora dal termine sul punteggio di 3-2 per i romani, ma negli ultimi minuti arriva il crollo verticale. Reti messe a segno da Matteo Masini e Matticari. Ultima di campionato per i Giovanissimi, che sono andati a vincere 5-2 contro il Vega, squadra seconda in classifica. Grande chiusura dunque per la formazione più giovane del Real, che si impone grazie alle doppiette di Renzi e Sciarrini e sigillo di Michele Masini.



CAMPIONATO ALLIEVI

Sporting Eur – Real Rieti 7-2

M.Masini, Matticcari



CAMPIONATO GIOVANISSIMI

Real Rieti – Vega 5-2

2 Renzi, 2 Sciarrini, M.Masini





Marted├Č 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA