RIETI - Le Final Eight di Coppa Italia di futsal ancora in Emilia e ancora in diretta su Sky. Uno degli eventi più attesi della stagione del futsal italiano vedrà ancora protagonista il Real Rieti, che al PalaCattani di Faenza, dal 26 al 29 marzo prossimi, proverà a giocarsi quella che indubbiamente rappresenta la competizione più affascinante del calcio a 5 italiano.La notizia era già nell'aria da diverse settimane, e pochi minuti fa è arrivato sia il comunicato della Divisione Calcio a 5, sia quello del club amarantoceleste. Confermata, come detto, la copertura televisiva da parte di Sky Sport, che rispetto allo scorso anno si arricchisce di un tassello in più. Confermata infatti la diretta sul canale 202 delle due semifinali maschili in programma sabato 28 alle 16 e alle 18.30, ma anche della finale del 29 marzo alle 18. La novità è invece rappresentata dai quarti di finale, sempre al PalaCattani di Faenza, in live straming sul sito skysport.it.«Il futsal sta assumendo sempre più importanza e crescente interesse nel nostro Paese - ha detto il patron amarantoceleste Roberto Pietropaoli - Sky è la piattaforma televisiva più importante al mondo, e sapere di poter essere visibili al canale 202, con il nome di Rieti sulle maglie, credo possa bastare per far capire come anche attraverso questa disciplina di possa veicolare l'immagine e la storia di un territorio che cerca di uscire dall'anonimato, nonostante esprima tante eccellenze in ogni campo».Sul sito della Divisione Calcio a 5 anche le parole del neo governatore dell'Emilia Bonaccini: «Dopo i grandi numeri dello scorso anno, quando ad assistere alla finale furono oltre 4mila persone, l'Emilia- Romagna riparte con il grande sport. E' una scelta che ci riempie di soddisfazione, sono sicuro sapremo offrire una grande accoglienza».Saranno un totale di 24 squadre a partecipare alle Final Eight di Coppa Italia, perché oltre alla serie A maschile ci sarà anche quella femminile e l'Under 19. Nei prossimi giorni conferenza stampa e sorteggi, con il Real che potrà trovare sulla sua strada una tra Sandro Abate Avellino, Feldi Eboli, Kaos Mantova e Meta Catania.