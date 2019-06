© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Rieti mette nel mirino un nuovo rinforzo per la rosa della prossima stagione. Sono tantissimi, in questi giorni, i tavoli di trattativa aperti dal club con un unico e chiaro obiettivo: costruire un Real al top. Nelle ultime ore avanza la candidatura di Marco Ercolessi. Laterale italiano classe 1986, Ercolessi è reduce dall'esperienza con l'Acqua& Sapone, con lo scudetto sfumato in gara 5 contro il Pesaro. Un italiano di qualità ed esperienza per allungare le rotazioni a disposizione di Duda, anche se la trattativa non sarà facile. Ercolessi ha infatti un accordo di massima con il Napoli, ma il Real sta provando l'inserimento "last minute". C'è la necessità di piazzare almeno un colpo, visto l'addio di Matteo Esposito, che potrebbe accasarsi al Lido Di Ostia, neopromossa in serie A. C'è ovviamente anche il nome di Andrea Romano, che il prossimo 1 luglio potrebbe mettere nero su bianco l'accordo per il ritorno al Real dopo l'esperoenza al Civitella nella scorsa stagione. Nelle prossime ore potrebbero arrivare riscontri, anche per capire se il tentativo del Real andrà a vuoto oppure Ercolessi deciderà di rinunciare alle pendici del Vesuvio per quelle del Terminillo. Un colpo che sarebbe importante, non solo per il discorso rotazioni, ma anche per la sua enorme esperienza e per i tanti titoli vinti in carriera, compreso un europeo con l'Italia nel 2014 insieme a Rodolfo Fortino, che ritroverebbe con piacere in amarantoceleste.