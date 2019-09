© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Doppio impegno amichevole in casa Real Rieti sabato scorso, che ha visto impegnate le squadre Under 19 e Femminile. Al mattino, ore 11, è stato il turno proprio dell'Under 19 allenata da Stentella, che ha affrontato l'Msg Rieti, formazione che parteciperà al prossimo campionato di C2.Per i giovani amarantocelesti è arrivata una sconfitta per 4-3, con reti amarantocelesti di Gaudioso e Guadagnoli (doppietta): «Abbiamo fatto diversi errori in fase difensiva – racconta Stentella – che ci sono costati i quattro gol-partita, ma abbiamo anche proposto un buon gioco. Dobbiamo lavorare molto, ma si inizia a vedere qualcosa di concreto. Nel complesso buona partita, sono molto soddisfatto dell’impegno».Sconfitta anche per la squadra femminile per il Real Rieti, che a seguire dell'Under 19 ha ospitato il Frosinone. Le ragazze di Fabrizio Vasta sono state sconfitte 4-1 da un Frosinone che è stato inserito nel girone C del campionato di serie A2, una categoria in più delle amarantocelesti: «Tutto sommato ho notato dei grandi passi in avanti – dice il tecnico Fabrizio Vasta – sia al livello di gioco che sulla condizione fisica. Purtroppo stavolta sul nostro cammino abbiamo trovato un vero e proprio muro, invece che un portiere, al quale comunque facciamo i complimenti. Riguardo a noi, invece, stiamo trovando un’identità di gioco e l’affiatamento necessario per affrontare i primi impegni ufficiali con la competitività giusta».