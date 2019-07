© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutti in fila per Ibra Ghouati. Il laterale, classe 1999, nell’ultima stagione in forza alla Roma C5 è stato l’artefice principale della doppietta giallorossa in Under 19: scudetto e Coppa Italia. Ma anche in A2 non ha di certo sfigurato, motivo per il quale sono molti i club della massima serie che sembrerebbero essersi messi sulle sue tracce. Tra questi addirittura l’Acqua&Sapone, così come l’Arzignano e il Petrarca. E non è detto che altre società possano fare lo stesso nelle prossime ore.La Feldi Eboli ha ufficializzato l’arrivo del centrale classe ’99 Lorenzo Imbimbo. Linea verde anche in casa Petrarca Padova: mister Giampaolo avrà a disposizione come giocatore di movimento Daniele Bargellini, classe 2003. Continua l’avventura di Giovanni Messina con la Meta Catania. Per lui, grande protagonista della scalata dei siciliani dalla serie B alla serie A, si tratterà della quinta stagione con la maglia rossazzurra. Il laterale argentino Juan Ignacio Claro, già con un campionato sudamericano in bacheca e nel giro della nazionale albiceleste, potrebbe essere uno dei rinforzi dell’Arzignano.