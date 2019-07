Ultimo aggiornamento: 09:28

RIETI - Uno dei colpi più importanti di questo mercato è stato messo a segno nelle ultime ore dalla neopromossa Signor Prestito Cmb. Il club biancazzurro si è assicurato le prestazioni del centrale della Guinea Equatoriale, naturalizzato spagnolo, Roberto Tobe, il quale nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Real Betis. Già visto in Italia nelle fila della Luparense, club con il quale ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana.Chi prosegue spedita nella sua campagna di rafforzamento è anche la Meta Catania. La società siciliana ha prelevato dal Napoli Rubio e l’ex Real Rieti Cesaroni e dal Pinocho il laterale argentino Julian Caamaño. Arrivi in vista per un’altra neopromossa come il Petrarca Padova: il club veneto avrebbe individuato tre profili, due italiani e uno brasiliano, per rinforzare il roster di Giampaolo.Intanto Pedro Cary, a lungo obiettivo del Real Rieti, nella prossima stagione vestirà con ogni probabilità la maglia del Fútbol Emotion Zaragoza. Motivo questo che ha spinto il club amarantoceleste a virare con decisione su Jesulito: sarà lui il colpo con il quale la dirigenza reatina chiuderà un mercato in entrata di primissima fascia.