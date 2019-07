© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nuova stagione e nuove maglie per il Real Rieti, che oggi, presso lo store di Mariani Sport, ha compiuto un altro passo verso la prossima stagione. Saranno sei in totale le maglie, cinque delle quali presentate oggi. La giornata però è dedicata anche ad altri annunci: a breve sarà disponibile un'app scaricabile gratis che permetterà di usufruire di tutti i contenuti del Real, compreso lo shop online delle maglie.L'altra grande novità è invece il ritorno della squadra femminile. Saranno le ragazze del Cittaducale ad entrare nella famiglia del Real, come annunciato dallo stesso patron: «Un gesto per Stefano Colasanti, sarà gestita da tutti i ragazzi che attualmente fanno parte della società, ma si alleneranno e giocheranno al PalaMalfatti».Il tema principale, come detto, era però quelle delle maglie, dalla classica tradizionale amarantoceleste, ad una maglia bianca che ricorda molto quella della finale scudetto: «Siamo contenti di rinnovare la partnership con il Real Rieti - ha detto Francesco Mariani, titolare del negozio- grazie al Real Rieti per la visibilità che dà alla nostra citta, e un grazie anche a tutte le altre che continuano a credere in noi».La stagione partirà il prossimo 12 agosto con il raduno, Memorial "Stanislao Pietropaoli" che invece si giocherà il 14 settembre, una settimana prima dell'inizio del campionato: «Sarà una grande stagione» queste le parole, all'unisono del patron Roberto Pietropaoli e del presidente Giorgio, che aggiunge: «Roberto non si fermerà finché non vincerà il tricolore».