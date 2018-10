RIETI - Real Rieti - Acqua&Sapone rinviata al 18 dicembre (ore 20.30). Lo ha ufficializzato la Divisione Calcio a 5 attraverso un comunicato. La squadra di Tino Perez sarà impegnata nell'Elite Round di Champions League in Repubblica Ceca per giocarsi l'accesso in Final Four. La gara, inizialmente prevista venerdì 9 novembre, non si giocherà, diversamente da quanto era circolato nei giorni scorsi con voci di un anticipo del match in diretta su Sportitalia. «Il Real coglie l'occasione per rinnovare al club abruzzese l'augurio di una competizione europea ricca di soddisfazioni rappresentando l'intero movimento futsalero nazionale», si legge in una nota del club © RIPRODUZIONE RISERVATA