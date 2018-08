di Mattia Esposito

RIETI - Et voilà, ecco il calendario della prossima serie A di futsal. Dopo l’anticipazione di ieri da parte della Divisione, che aveva reso pubblica la prima giornata, è stato appena diffuso il calendario completo. C’era curiosità di capire quale sarebbe stata la prima trasferta della stagione e sarà una specie di derby,visto che la formazione di Mannino affronterà il Civitella del reatino Andrea Romano, il tutto una settimana più tardi dell’esordio in casa contro la Lazio. Alla terza giornata altro derby laziale in casa, stavolta contro il Latina, mentre alla sesta giornata grande sfida al nuovo Pesaro targato Colini, in trasferta, una giornata più tardi altro big match: quello contro l’Acqua&Sapone, campione d’Italia in carica, previsto il 9 novembre al PalaMalfatti. Il mese di novembre sarà piuttosto impegnativo, visto che il dopo Pesaro ed Acqua&Sapone sarà il turno del Napoli in trasferta. Il girone di andata si chiuderà invece nella trasferta siciliana di Augusta per sfidare il Maritime di Fortino, ma anche dei grandi ex Dal Cin, Zanchetta e Crema.



IL CALENDARIO



I giornata (andata 29/9, ritorno 05/01/19) Real Rieti – S.S. Lazio



II giornata (and. 06/10, rit. 12/01/19) Civitella Colormax – Real Rieti



III giornata (and. 13/10, rit. 19/01/19) Real Rieti – Linx Latina



IV giornata (and. 20/10, rit. 09/02/19) Came Dosson – Real Rieti



V giornata (and. 27/10, rit. 16/02/19) Real Rieti – Meta Catania



VI giornata (and. 03/11, rit. 23/02/19) Italservice Pesaro – Real Rieti



VII giornata (and. 10/11, rit. 02/03/19) Real Rieti – Acqua&Sapone Unigross



VIII giornata (and. 24/11, rit. 09/03/19) Lollo Caffè Napoli – Real Rieti



IX giornata (and. 08/12, rit. 30/03/19) Feldi Eboli – Real Rieti



X giornata (and. 15/12, rit. 06/04/19) Real Rieti – Real Futsal Arzignano



XI giornata (and. 22/12, rit. 19/04/19) Maritime Augusta – Real Rieti

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA