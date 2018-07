di Mattia Esposito

RIETI - Si attendeva il comunicato ufficiale, ed ora è arrivato. Vinicius è un nuovo giocatore del Real Rieti. Che la trattativa fosse chiusa lo si sapeva già da tempo, ma la società per ufficializzare l’accordo ha aspettato la scadenza del vincolo contrattuale con il Kaos, oramai vecchia squadra di Vinicius, che per tutti i giocatori si chiude il 30 giugno. Muscoli e qualità al servizio del Real Rieti: classe 1987 Vinicius va decisamente a puntellare il reparto centrali con Rafinha e raccogliendo la pesante eredità di Douglas Corsini, molto amato dai tifosi del Real e, nella scorsa stagione, anche capitano. Vinicius ha vissuto praticamente tutta la carriera al Kaos, tra Ferrara e Reggio Emilia, anche se la scorsa stagione è stata condizionata da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi diversi mesi, salvo poi tornare per il rush finale. Vinicius è stato, negli anni scorsi, anche nel giro della nazionale, un aspetto che testimonia le qualità indiscutibili di un giocatore potenzialmente dominante. Dopo Jefferson, quello di Vinicius è il secondo colpo in entrata, ai quali si sommano ovviamente i confermati. Probabilmente già in settimana potrebbe arrivare anche l’annuncio di Chimanguinho, mentre anche per Marcio Borges sembrerebbe cosa fatta.



LE PRIME PAROLE

Direttamente al sito internet del club Vinicius ha anche lasciato le sue prime parole da giocatore del Real: «Ho scelto subito Rieti perché è una società che mi ha fatto sentire importante, conosco la realtà reatina e so di essere arrivato in un top club dopo posso pensare semplicemente a lavorare senza preoccuparmi di nulla, non vedo l’ora di iniziare e dare il cento per cento per questa maglia, la società ha creduto in me dopo l’infortunio e per questo ho tanta voglia di ripagare questa fiducia che mi è stata concessa».

Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA