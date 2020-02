© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una vittoria larga ed importante che rilancia le ambizioni playoff della formazione Under 19 del Real Rieti. Gli amarantoceleste, nella quattordicesima giornata di campionato, hanno battuto 7-0 al PalaMalfatti l'Olimpus Roma con i gol di Guadagnoli (tripletta), Marchione, Bucci, Matticari e Tirana, agganciando a quota 24 l'Aniene in classifica, una Aniene che deve però recuperare una gara.«Siamo in fiducia - commenta il capitano e portiere classe 2001 Marco Relandini - eravamo reduci dal pareggio sul campo della capolista Histoty Roma 3Z, contro l'Olimpus si è visto che il momento è positivo». La stagione sta regalando soddisfazioni, anche considerando che l'obiettivo primario era quello della crescita del gruppo: «La crescita è stata esponenziale dall'inizio della stagione, non ci aspettavamo di fare così bene. Siamo dove meritiamo, consapevoli di aver perso qualche punto per strada. Stiamo facendo una grande stagione, i complimenti vanno a tutta la squadra».Per Relandini un'altra stagione da protagonista con l'Under 19, ma soprattutto l'opportunità di continuare ad essere parte integrante della prima squadra: «Con l'under sto facendo una bella stagione, combattendo ogni partita per aiutare i miei compagni, giocare con l'Under è importante per mettere in pratica quello che sto imparando con la prima squadra. Per quanto riguarda la prima squadra ho visto passare tanti portieri, che consideravo come fratelli, ma questo sport è così, il rapporto con Sebastiano (Tornatore, ndr) e Fabio (Tondi, ndr) è molto bello, sono portieri fantastici e cerco di rubare con gli occhi. Obiettivo? Voglio diventare un punto fermo della società Real Rieti e, perché no, sognare anche la nazionale».