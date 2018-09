di Mattia Esposito

RIETI - Continua il lavoro dell'under 19 del Real Rieti, che tra una amichevole e l'altra ha conosciuto anche avversarie del suo girone di ferro. Domenica scorsa la squadra è scesa in campo per un test al PalaMalfatti contro il CCCP, vincendo con il risultato di 8-2. Protagonisti, neanche a dirlo, De Michelis, autore di una tripletta, e Stentella, a segno due volte.



La Divisione Calcio a 5 ha diramato anche il girone del campionato under 19. Active Network, Aemme Savio, Italpol C5, Mirafin, Olimpus Roma, Roma C5, Ss Lazio C5 e Sporting Juvenia, saranno queste le avversarie del Real nel girone, che si prospetta davvero difficile. Si inizia il 14 ottobre, ed il tecnico Marco Abati ha commentato proprio il girone tramite un comunicato diffuso dalla società: «Abbiamo conosciuto anche la composizione dei gironi: il nostro è un eufemismo definirlo di ferro, ma dobbiamo lavorare non c’è altro da dire: sudore e sacrificio».



Intanto nella mattinata di oggi la società ha annunciato un nuovo rinforzo per la prima squadra: si tratta del portiere Evandro Barros classe 1996 e fratello di Leandro Garcia Pereira. Entrerà in concorrenza con Domenico Giannone per il ruolo di secondo, anche perché non potrà essere utilizzato nell'under 19.

