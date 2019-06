© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo l'eliminazione dell'Under 15 rimane solo una squadra ancora in corsa nel settore giovanile del Real Rieti. La squadra allenata da Fabio Stentella ha chiuso il suo girone al primo posto, guadagnando il salto in Elite, ma prosegue il suo cammino a caccia del titolo regionale. Nel pomeriggio di oggi si conoscerà il prossimo avversario, intanto la prima grande impresa è arrivata. Nel primo turno, giocato lo scorso 8 giugno, i giovani amarantocelesti hanno battuto nei quarti di finale il San Martino a San Leone, guadagnando l'accesso tra le miglior quattro squadre under 17 del Lazio.«I ragazzi sono stati straordinari - spiega il tecnico Fabio Stentella - ci stanno dando tantissime soddisfazioni, anche perché quasi tutti sono alla prima esperienza nel futsal, grande vittoria».Il successo per 5-3, arrivato ai supplementari al PalaMalfatti, è stato griffato dai gol di Bucci (doppietta), più una rete a testa per Guadagnoli, Matticari e Boria. Subentrato a Marco Abati ad ottobre,Stentella traccia anche un bilancio della stagione: «Non è stato facile subentrare in corsa, ma ho trovato grandissima voglia e disponibiltà da parte di tutti i ragazzi, che non finirò mai di elogiare. Abbiamo continuato su questo percorso di crescita importante, ora ci prendiamo quello che verrà».Insomma, godersi il momento al massimo, con la consapevolezza di poter disputare, il prossimo anno, un campionato d'Elite.