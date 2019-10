UNDER 19 NAZIONALE

RIETI - Sconfitta interna per la formazione Under 19 del Real Rieti, che al PalaMalfatti, nella quarta giornata, è andato ko 6-1 contro l'Hostory Roma 3z. A commentare il match è il laterale Mattia Guadagnoli: «Una partita dai due volti, molto combattuta nel primo tempo e dominata da loro nella ripresa, anche a causa di alcune nostre distrazioni. Gara che conferma il trend di questo nostro inizio di stagione». L'avvio di campionato ha regalato risultati altalenanti, anche se il progetto intrapreso dal Real dovrà dare i suoi frutti nel lungo periodo: «Abbiamo iniziato abbastanza bene questa stagione, meglio di come ci aspettavamo dopo le amichevoli precampionato. Abbiamo molta voglia di fare bene, questo è un fattore importante. Dal punto di vista personale non posso dare ancora un giudizio, anche perché sono reduce da un piccolo infortunio». Squadra concentrata sul lavoro dunque, tanto che è presto per parlare di obiettivi: «Non ce ne siamo dati, se non quello di fare il massimo ogni giorno, spero di tornare presto al top dopo l'infortunio e contribuire con qualche gol». Sono quattro i punti conquistati dall'Under 19 nel girone M in altrettante partite: alle porte il match contro l'Olimpus Roma di domenica prossima, squadra che ha totalizzato 3 punti.Real Rieti - History Roma 3z 1-6Bertoldo (R)Valentia - Real Rieti 1-82 Renzi, Seferi, Boria, Fiungo, Gizzi, Di Paolosanti, Autogol