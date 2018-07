di Mattia Esposito

RIETI - Il Real Rieti è scatenato. Neanche il tempo di godersi l'annuncio di Kakà che la formazione ufficializza la "doppietta" dal Kaos, prendendo anche Tuli. Marocchino classe 1992 Tuli è laterale di grandi doti tecniche. Bravo nell'uno contro uno e con ottima visione di gioco. Il talento cristallino di Tuli si è messo in luce negli anni al Kaos, squadra nella quale è praticamente cresciuto.



Un altro colpo importantissimo del Real, che con Sulayman Amghar “Tuli” completa un pacchetto di laterali di primissima fascia: «Sono molto felice di essere arrivato in uno dei club più importanti d'Italia - racconta lo stesso Tuli al sito internet del club - ringrazo tutta la società ed il mio procuratore, non vedo l'ora di iniziare».



Dunque dopo Jefferson, Borges, Kakà, Vinicius e Giannone arriva anche Tuli. Mercato finito? No, perché arrivano anche Chimanguinho e Chilelli. I tifosi possono decisamente sognare.

