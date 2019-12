© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si muove il mercato del Real Rieti. Sembra vicinissimo infatti il primo colpo in entrata che andrà a rinforzare il reparto laterali. L'identikit sembra corrispondere a quello di Jefferson Fernando Titon, conosciuto semplicemente come Titon. Italo-brasiliano classe 1991, Titon è uno dei tanti prodotti sfornati dal settore giovanile del Kaos, squadra nella quale ha sviluppato gran parte della sua carriera. Nella scorsa stagione ha chiuso con 17 gol contribuendo in maniera importante alla salvezza del Civitella nel primo anno di serie A e, nella stagione in corso, si era accasato a Genova, altra neopromossa.Titon è laterale rapido ed imprevedibile, con spiccate doti offensive capace di segnare un buon numero di gol e di dare soluzioni che, a volte, sembrano mancate in casa Real. Vietato sbilanciarsi troppo in attesa del comunicato ufficiale, anche se, secondo le indiscrezioni raccolte, le parti potrebbero aver trovato un accordo di massima. Le prossime ore saranno decisive per capire se arriverà o meno il comunicato ufficiale, anche se, salvo sorprese, questo matrimonio è destinato a farsi.Intanto la società ha di fatto blindato Javi Roni: le prestazioni dello spagnolo avevano attirato diverse attenzioni in Spagna, ma il club amarantoceleste non vuole assolutamente privarsene, almeno fino al termine della stagione, quando scadrà il prestito da El Pozo Murcia. Javi Roni salterà la gara di stasera contro la Cybertel Aniene di stasera e da domani sarà regolarmente a disposizione per preparare il match contro il Sandro Abate Avellino.