RIETI - Semmai ci fosse ancora qualche dubbio su quali siano gli obiettivi stagionali, ci ha pensato lo stesso Real Rieti a dissiparlo. Il club amarantoceleste ha dato via alla campagna abbonamenti della prossima stagione, e lo ha fatto attraverso uno slogan inequivocabile, anche in portoghese: "Vamos Vencer", che tradotto fa un eloquente "Andiamo a vincere". Nella foto in primo piano il tecnico Duda e gli altri protagonisti della prossima stagione.La vendita degli abbonamenti sarà in due fasi: dal 19 al 31 agosto sottoscrizione riservata agli abbonati della passata stagione, mentre dal 1 settembre via alla vendita libera, aperta fino al 14, giorno del memorial "Stanislao Pietropaoli", una settimana prima dell'inizio del campionato. Anche per questa stagione prezzi popolari: 60 euro per assistere a tutte le 15 partite casalinghe stagionali, che diventano 50 per le donne. Gratuito l'ingresso per gli Under 12.Per sottoscrivere le tessere e per informazioni sarà possibile recarsi presso la segreteria del PalaMalfatti dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.