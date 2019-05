© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Classe 1999 Davide Stentella ha già tanti anni di Real Rieti alle spalle. Anche lui partito dalla collaborazione con Montebuono e nella stagione appena conclusa in pianta stabile con la formazione di serie A, oltre che uno dei cardini dell'Under 19.Proprio l'opportunità di stare a contatto con la prima squadra lo ha fatto crescere e maturare: «Sono cresciuto tanto come giocatore - racconta Davide - e ogni cosa che ho imparato stando a contatto con i giocatori della prima squadra ho provato a trasportarlo nell'under 19».La voglia di crescere ancora e farlo attraverso il lavoro quotidiano, ma se chiediamo a Davide se si ispiri a un giocatore in particolare, lui risponde così: «Sinceramente no, cerco di prendere il meglio da ognuno, ma mi piacerebbe avere la tecnica e l'intelligenza tattica di Alemao. Voglio continuare a togliermi tante soddisfazioni e continuare a crescere come giocatore. Se ho sogni nel cassetto? Sinceramente non saprei cosa scegliere e cosa rispondere».Il suo percorso di crescita passerà inevitabilmente dall'esperienza che riuscirà a maturare in prima squadra, un risultato raggiunto con tanti sacrifici, ma soprattutto dopo aver percorso, passo dopo passo, praticamente tutta la trafila del settore giovanile.