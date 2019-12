COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Signor Prestito Cmb

Arbitri

ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Rieti vuole riscattarsi dopo due ko consecutivi in campionato. Gli amarantocelesti ricevono stasera alle 20.30 i lucani del Signor Prestito Cmb, una delle neopromosse che sta incantando in questo avvio di stagione.La squadra allenata da Fausto Scarpitti è un mix di giovani di talento ed esperienza, garantita da elementi come Roberto Tobe, Cristiano Fusari, il portiere Weber, ma anche l'ex Cogianco Vizonan. A loro si aggiunge uno degli ex di giornata, lo spagnolo Alejandro Vega, oltre che ai due italiani Mancuso e Restaino, con trascorsi nell'Under 21 amarantoceleste, allora guidata da Marco Abati.Il Real è in una crisi di identità importante dopo le sconfitte contro Came e Pesaro e dopo aver cambiato totalmente tra i pali ha bisogno di ritrovare serenità con una vittoria, che permetterebbe anche di non perdere terreno in una classifica cortissima. Jeffe ancora pronto a tornare in campo, visto che Moura ha subito un infortunio muscolare contro il Pesaro e anche ieri ha svolto lavoro differenziato. Per il resto tutti a disposizione: l'unico ballottaggio è proprio tra i pali, con Tondi che sembra in vantaggio su Tornatore.«Giocare al PalaMalfatti è un sogno, ho ricevuto un'accoglienza incredibile - ha detto proprio Tondi ai microfoni del club amarantoceleste-, spero che i tifosi ci siano vicini, noi dobbiamo solo vincere. Affrontiamo una squadra che conosco bene, l'ho affrontata sia col Milano in serie A2, sia con la Came quest'anno: hanno le idee chiare su quello che devono fare, la loro arma migliore è la ripartenza, segnano tanto e subiscono tanti gol».Se le premesse fossero confermate, ci si aspetta una gara vibrante, giocata ad alto ritmo e con tante occasioni. La pressione però è tutta addosso al Real, che non può permettersi di sbagliare ancora.: Tondi, Jeffe, Ramon, Romano, De Luca, Rafael, Rafinha, Jelovcic, Javi Roni, Fortino, Relandini, Matticari, De Michelis, Tornatore. All. Cundari- Jeffe: Weber, Linhares, Vega, Vizonan, Fusari, Tobe, Restaino, Mancusi, Nucera, Sanchez, Zancanaro, Ciampitti, Petragallo. All. Scarpitti: Di Guilmi (Vasto), Petrillo (Catanzaro)Feldi Eboli - Came Dosson (oggi, ore 16)Meta Catania - Acqua&Sapone Unigross (oggi, ore 18)Real Arzignano - Sandro Abate Avellino (stasera, ore 20.30)Cdm Futsal Genova - Cybertel Aniene (oggi, ore 21)Colormax Pescara- Lynx Latina (domani, ore 18.30)Kaos Mantova - Italian Coffee Petrarca (domani, ore 18.30)Todis Lido Di Ostia - Italservice Pesaro (domenica, ore 16.30)Meta Catania 25Acqua&Sapone Unigross 23Italservice Pesaro, Real Rieti e Came Dosson 22Feldi Eboli e Sandro Abate Avellino 21Signor Prestito Cmb e Kaos Mantova 17Colormax Pescara 12Lynx Latina 9Italian Coffee Petrarca Padova 8Todis Lido Di Ostia e CDM Futsal Genova 7Real Arzignano 6Cybertel Aniene 4