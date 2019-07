Ultimo aggiornamento: 14:46

RIETI - Il Real Rieti prova a confermarsi tra le società all'avanguardia nel panorama del futsal italiano. Il club amarantoceleste ha in cantiere una serie di iniziative e progetti che verranno svelati nei prossimi giorni, mentre oggi, attraverso un comunicato, ha aperto ufficialmente quello riguardante la "scuola futsal". Lo sport da cui nascono i campioni. Questo lo slogan scelto, che fa riferimento a tutti quei fenomeni del calcio mondiale come Neymar, Ronaldinho, Iniesta, che hanno iniziato proprio giocando a futsal da piccoli, per poi diventare delle star mondiali nel calcio. Gli allenamenti partiranno a settembre, e potranno accedervi i nati tra il 2007 ed il 2014, sia bambini che bambine.L'attività sportiva, si legge nel comunicato, si svolgerà dal lunedì al giovedì alle 17.15, al PalaMalfatti. Il grande aspetto però che rende molto interessante questo progetto, è che oltre ad allenatori qualificati, gli allenamenti saranno coordinati e diretti, a turno, anche dai giocatori della rosa di serie A, che del futsal hanno fatto una carriera ed una scelta di vita. Oltre ad un preparatore dei portieri ci sarà anche Jeffe, capitano della prima squadra. Il costo annuale, comprensivo di kit, è di 250 per i bambini e 200 per le bambine. Per ulteriori informazioni, continua il comunicato, sarà possibile contattare la segreteria del club al numero 0746/202764, oppure inviare una mail all'indirizzo realrieti@gmail.com.