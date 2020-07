Rieti, Rafael pronto per un'altra stagione in maglia Real: «Appuntamento con i trofei solo rimandato»

RIETI - Un’altra stagione in amarantoceleste per Rafael Novaes de Souza. Il laterale brasiliano, che ha compiuto 32 anni il 3 giugno scorso, ha scelto di restare nel Real Rieti anche in vista del campionato 2020/2021 perché certo delle potenzialità dell’organico e della solidità societaria.

«A Rieti c’è tutto quello che serve per poter essere competitivi ed alzare trofei – dichiara il calciatore – Sono convinto che se non ci fosse stato lo stop della stagione scorsa a causa dell’emergenza sanitaria, il Real si sarebbe già dimostrato all’altezza della situazione e avrebbe regalato soddisfazioni ai propri tifosi. Diciamo che l’appuntamento è solo rimandato».

Rafael ha deciso di confermare il numero 11 sulla propria maglia.

