RIETI - Il Real Rieti è pronto a presentarsi alla città e lo farà con una formula diversa rispetto agli ultimi anni. Rimane il Memorial "Stanislao Pietropaoli", giunto ormai alla sua ottava edizione, anche se quest'anno non sarà accompagnato dalla classica presentazione di tutte le squadre.La scelta è ricaduta su un evento più "istituzionale", che si terrà venerdì prossimo alle 18.30 nella sala consiliare del Comune di Rieti. L'ottavo memorial Pietropaoli invece conterà solamente la parte sportiva: alle 17.30 sarà ospite al PalaMalfatti il Todis Lido Di Ostia, nuova squadra del reatino Matteo Esposito e avversario del Real anche nel prossimo campionato di serie A. Ad annunciarlo è stato direttamente il club, che nelle scorse ore ha diramato un comunicato ufficiale.Il Memorial "Stanislao Pietropaoli" sarà anche l'ultimo test precampionato per gli amarantocelesti, che esordiranno prima in Coppa Della Divisione il prossimo 17 settembre contro la vincente di Carbognano-Cts Grafica, che si affronteranno il prossimo 14 settembre nel turno preliminare. Esordio in campionato invece fissato il prossimo 20 settembre al PalaCatania contro il Meta Catania.